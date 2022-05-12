Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak - Son Dakika
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Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak

12.05.2022 18:31

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda hemşirelerin de içinde bulunduğu 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar yasalaşacağını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda hemşirelerin de içinde bulunduğu 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar yasalaşacağını açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Akbaşoğlu, "İnşallah geniş spektrum içerisinde hemşirelerimizin de içinde yer aldığı bir düzenlemenin, 3600 ek göstergeye dönük düzenlemenin temmuz ayına kadar yasalaşacağı müjdesini de bu vesileyle belirtmek isterim" dedi. Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bütçe görüşmelerimiz esnasında 'beş adım atacağız' demiştik. 'Asgari ücreti halledeceğiz' dedik; yüzde 50,5 zam verdik. İkinci olarak 'memur ve emeklilerimizle ilgili düzenlemeyi yapacağız' dedik; 1 Ocak'ta altı aylık düzenlemeyi yaptık, temmuz itibarıyla ikinci altı aylık düzenlemeyi bütün çalışanlarımız, memur ve emeklilerimizle ilgili yapacağız, alım güçlerini artıracağız. 'Üçüncü olarak 3600 ek göstergeyi inşallah yasalaştıracağız' dedik; temmuz ayına kadar bunu yasalaştıracağız. Dördüncü adım olarak da 'bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz' dedik; bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak. ve beşinci adım olarak da EYT'li kardeşlerimizin durumunu mutlaka ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak
Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak
Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak
Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akbaşoğlu: Hemşirelerimizin de İçinde Bulunduğu 3600 Ek Göstergeye Dönük Düzenleme Temmuz Ayına Kadar Yasalaşacak - Son Dakika
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