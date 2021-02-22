Akbaşoğlu: "Çamur at, hiç olmazsa izi kalır" - Son Dakika

Akbaşoğlu: "Çamur at, hiç olmazsa izi kalır"

22.02.2021 17:53

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası döviz rezervlerine yönelik iddialara ilişkin, "İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan işlemleri adeta bir suçmuş gibi allayıp pullayıp karikatürize ederek insanımıza sunmak büyük...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası döviz rezervlerine yönelik iddialara ilişkin, "İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan işlemleri adeta bir suçmuş gibi allayıp pullayıp karikatürize ederek insanımıza sunmak büyük bir ciddiyetsizliktir." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adana Yüreğir'de, aralarında şehit kabirlerinin de olduğu mezar taşlarına yapılan saldırıya ilişkin gelişmeleri sonuna kadar takip edeceklerini ve sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik bir müptezelin çirkin ve alçakça ortaya koyduğu saldırıları şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirten Akbaşoğlu, "Bu konuda bu müptezelin ortaya koyduğu cümleler, başta ahlaka, hukuka, kadınlara, mensubu olduğu baroya, aileye, bir anneye karşı alçakça saldırıdır ve hepsine birden büyük bir hakarettir. Dolayısıyla bu müptezelle ilgili de adli süreç başlamıştır, en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancımızı da belirtmek istiyorum. Aleni bir şekilde bütün toplumun gözü önünde ortaya konulan bu alçakça saldırı, kesinlikle cezasız kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörün, teröristlerin lanetlenmesiyle, sapkınların eleştirilmesiyle ilgili her türlü yaklaşımı engelleyen Twitter'ın bu konudaki tweeti engellememesini "Twitter'ın nasıl iki yüzlü ve millet değerlerinin aleyhine bir tutum ve davranış içerisinde olduğunu da gösterdiğini" dile getiren Akbaşoğlu, Twitter'ın da bu tutumunu da kınadığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin Gara'da büyük bir operasyona imza attığını ve terör örgütüne çok ağır darbeler indirildiğini belirten Akbaşoğlu, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birçok yığınak, sığınak, silah, birçok mühimmatın imha edilerek Kandil'in kapısının başlarına yıkıldığını söyledi.

Bu esnada da terör örgütünün 13 sivil vatandaşı hunharca şehit ettiğini anımsatan Akbaşoğlu, "3 kahraman Mehmetçiğimiz de operasyonda şehit olmuştur. Şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Milletimiz ve devletimiz şehitlerimizin, onların ailelerinin yanındadır." dedi.

Herkesin foyasını ortaya koyan bu olayda kamuoyunun kanaatlerinin netleştiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Özellikle Kürt anaları 'devletimiz var olsun, PKK kahrolsun' diyerek tavırlarını net bir şekilde ilan etmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde vatandaşlarımız ellerinde ay yıldızlı al bayraklarımızla, PKK terör örgütünü, onların yanında devletimize milletimize söz söyleyenleri ve arkalarındaki güç odaklarını en şiddetli bir şekilde lanetlemiştir, kınamıştır. Bundan sonra PKK'nın kendi inlerinde yok edilme süreçleri hız kazanmıştır. İçeride PKK'yı bitirdiğimiz gibi sınırlarımızı, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü tehdit eden PKK terör örgütünü ve arkasındaki bütün güç odaklarını mutlaka hizaya getireceğimizden hiçbir memleket evladının şüphesi bulunmasın." diye konuştu.

-"Çamur at, hiç olmazsa izi kalır"

Yeni anayasayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi bir çağrıda bulunduğunu anımsatan Akbaşoğlu, "Bu çağrı samimi ve herkese çağrıdır. Bu çağrıyı herkesin dikkatle takip etmesi, değerlendirmesi ve buna göre tutum ve davranışlarını ortaya koyması gerekir. Biz bu çağrımızla özellikle Mecliste gurubu bulunan partilerin net yaklaşımlarını duygu ve düşüncelerini talep ediyoruz." dedi.

Son günlerde özellikle CHP'nin başkanlığında muhalefetin yalan, iftira siyasetini, bir algı yönetimi siyasetini daha da hızlandırdığını belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Adeta bile bile bir yalanı ortaya atıp 'çamur at, hiç olmazsa izi kalır' kabilinden bir yaklaşım içerisinde hareket ettiklerini net bir şekilde gözlemliyoruz. Daha önce Fahrettin Altun, Berat Albayrak ile ilgili birçok şey söylendi. Birçok yalan dolana maalesef CHP ve onu takip eden onun kayığına binen partiler birtakım suçlamalarda, iftiralarda bulundular. Bunların yalan ve iftira olduğu muhataplarınca kamuoyuna açıklandığı halde birkaç gündür Berat Albayrak ile ilgili de bir tezviratta bulunuyor. Büyük başarılara imza atmış, 405 milyar metreküp doğal gazın bulunması çalışmalarını başlatan, yenilenebilir enerji alanında muazzam işlere imza atarak Türkiye'nin kazanımlarını artıran, pandemi şartlarında bütün dünya ile kıyas edildiğinde Türkiye'nin adeta büyüyen tek ekonomi olmasını görmezden gelerek, ekonominin kendi işleyişi çerçevesinde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan işlemleri adeta bir suçmuş gibi allayıp pullayıp karikatürize ederek insanımıza sunmak büyük bir ciddiyetsizliktir. CHP başta olmak üzere onun kayığına binen partilere bu konuda ciddiyetle meseleleri ele almalarını tavsiye ediyorum. Söyledikleri bütün sözlerin yalan ve iftira olduğu net bir şekilde ortadadır. Bunu hem eski hem yeni maliye bakanımız net bir şekilde ortaya koydu. Kamuoyunu yanlış bilgilendirme yalan yanlış yönlendirme huyunuzdan artık vazgeçmelisiniz. Bunu bir taktik olarak ortaya koyduğunuzu artık milletimiz biliyor."

Akbaşoğlu: Çamur at, hiç olmazsa izi kalır
Akbaşoğlu: Çamur at, hiç olmazsa izi kalır
Akbaşoğlu: Çamur at, hiç olmazsa izi kalır
Akbaşoğlu: Çamur at, hiç olmazsa izi kalır

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akbaşoğlu: 'Çamur at, hiç olmazsa izi kalır' - Son Dakika


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