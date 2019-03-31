Akbaşoğlu: "Millet Ne Derse Ona Göre de Herkes Hizaya Girer"
53 dakika önce
AK PArti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu oyunu Çankırı'da kullandı.
AK PArti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu
oyunu Çankırı
'da kullandı.
AK PArti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin
Akbaşoğlu 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında TOKİ Ortaokulunda 1118 nolu sandıkta oyunu kullandı. Grup Başkanvekili'nin beraberinde eşi ve ilk oyunu kullanan oğlu Muhammet Furkan
Akbaşoğlu'da eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Grup Başkanvekili Av. Muhammet Akbaşoğlu, "Bugüne kadar bütün siyasi partiler kendi propagandalarını ortaya koydular. Düşüncelerini projelerini ortaya koydular. Demokraside son sözü her zaman millet söyler. Millet ne derse ona göre de herkes hizaya girer. Biz şu anda Çankırıdayız. Çankırımız da demokratik hakkımız olan, vatandaşlık görevimiz olan oyumuzu kullandık. Burada görüyoruz ki bütün sandıklarda gerçekten yüksek bir katılım olduğunu müşahede ediyoruz. İnşallah Türkiye
genelinde de milli iradenin tecellisi hususunda vatandaşlarımız en yüksek katılımı sağlamak suretiyle iradesini sandığa yansıtacak. Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Millet ne derse o olur. Şimdi yerel yöneticilerimizi belirliyoruz. Onlar da 2024 Mart ayına kadar görev yapmış olacaklar. Burada önemli olan demokratik bir kültür içerisinde milletin iradesinin hiçbir engel olmaksızın güzel bir şekilde sandığa yansıması bu milli iradenin tecellisine göre de herkesin kendi üzerine düşeni güzel bir şekilde ortaya koyması. Ben sulh ve sükun içerisinde bir seçim geçiriyoruz. İnşallah bu konuda inanıyorum ki Türkiye'de de bir şölen havası içerisinde katılımı yüksek hoşgörü ve centilmenlik anlayışı içerisinde en güzel demokratik seçimlerin sandığa yansıyacağını ve inşallah akşam milletimizin genel iradesi ortaya çıkacaktır" dedi
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz
ise, "31 mart seçimlerinin önce Çankırı'ya ülkemize bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Kararda söz de mühürde milletimizde . verecekleri her karara saygılıyız ve başımızın üstünde yeri var. Akşam güzel bir netice çıkacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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