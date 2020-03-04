Akbaşoğlu'ndan Özkoç'a sert tepki Açıklaması - Son Dakika
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Akbaşoğlu'ndan Özkoç'a sert tepki Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır" dedi.

Akbaşoğlu'ndan Özkoç'a sert tepki Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a cevap verdi. Akbaşoğlu, Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini söyleyerek, "Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Akbaşoğlu, vatan haininin Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlar olduğunu belirterek, "Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır" şeklinde konuştu.


PKK-PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombasının CHP'de rahatsızlığa yol açtığını aktaran Akbaşodğlu, "CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 Grup Başkanvekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız" diye konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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