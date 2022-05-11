Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor - Son Dakika
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Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor

11.05.2022 16:55

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Türkiye, güvenli şekilde şu andaki sığınmacıların kendi yurtlarına ve vatanlarına dönmesi için gerekli her türlü adımı hem siyasi diplomatik anlamında hem de uluslararası hukuk nezdinde sığınmacıların güvenli bölgeye intikali hususunda üzerine düşeni yapıyor ve yapacak. Bu manada Türkiye ilgili birimleri vasıtasıyla bütün bu düzenlemeleri ve görüşmeleri ifa etmektedir ve bu süreç yönetimini de bu çerçevede ifa edecektir” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Türkiye, güvenli şekilde şu andaki sığınmacıların kendi yurtlarına ve vatanlarına dönmesi için gerekli her türlü adımı hem siyasi diplomatik anlamında hem de uluslararası hukuk nezdinde sığınmacıların güvenli bölgeye intikali hususunda üzerine düşeni yapıyor ve yapacak. Bu manada Türkiye ilgili birimleri vasıtasıyla bütün bu düzenlemeleri ve görüşmeleri ifa etmektedir ve bu süreç yönetimini de bu çerçevede ifa edecektir" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, CHP'nin sığınmacılarla ilgili politikasını eleştirdi. Akbaşoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Suriye Devlet Başkanı'nın ilan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir" sözlerinin sorulması üzerine şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu olayların en başından itibaren Suriye'de iç huzurun devamı yönünde bir tutum ve davranış sergilemiştir. O süreçleri hep beraber yaşadık. Bununla beraber bir iç savaş söz konusu olunca masum sivillerin yönetim tarafından katledilmesi ve kimyasal silahlara maruz kalması münasebetiyle ve oradan can güvenlileri nedeniyle ayrılıp Türkiye'ye sığınmaları münasebetiyle bu konuda uluslararası hukuk nezdinde ve tarihi medeniyet değerlerimizin ışığında insancıl yaklaşımlarla tutarlı doğru bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak üzerimize düşeni en güzel şekliyle ortaya koyduk. Hala malum daha geçtiğimiz günlerde bir takım sivil vatandaşların birtakım hendeklere arkadan bağlı gözleri ağızları bağlı şekilde Suriye askerleri tarafından katledildiğini ve hunharca yaklaşımların devam ettiğini görüyoruz.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR VE YAPACAK"

Türkiye, güvenli şekilde şu andaki sığınmacıların kendi yurtlarına ve vatanlarına dönmesi için gerekli her türlü adımı hem siyasi diplomatik anlamında hem de uluslararası hukuk nezdinde sığınmacıların güvenli bölgeye intikali hususunda üzerine düşeni yapıyor ve yapacak. Bu manada Türkiye ilgili birimleri vasıtasıyla bütün bu düzenlemeleri ve görüşmeleri ifa etmektedir ve bu süreç yönetimini de bu çerçevede ifa edecektir."

Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor
Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor
Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor
Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor

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Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akbaşoğlu: Türkiye Sığınmacıların Vatanlarına Dönmesi İçin Üzerine Düşeni Yapıyor - Son Dakika
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