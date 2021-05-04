Akbaşoğlu: "Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli" - Son Dakika

Akbaşoğlu: "Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli"

04.05.2021 18:52

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayan. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayan. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli." dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Böyle bir teklifin sunulmasının güzel olduğunu belirten Akbaşoğlu, yeni anayasanın, bütün partilerin gündeminde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gelin, Cumhuriyetimizin 100. yılında darbecilerin değil bizatihi bu milletin, onun temsilcilerinin yaptığı bir anayasayı bizden sonraki nesillere armağan edelim." çağrısında bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, 1980 darbesi sonrasında oluşan 1982 Anayasası'nın, bugüne kadar 19 kez değişikliğe uğradığını anımsattı.

Akbaşoğlu, "Anayasa'nın yamalı bohçaya döndüğünü" ifade ederek, bütün partilerin, 84 milyonu kucaklayacak ve kuşatacak yeni sivil anayasanın yapılması konusunda deklarasyonu olduğunu dile getirdi.

Bütün partilerin kendi özgün çalışmalarını yaparak açık, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 ile ilgili ortaya koyduğu yaklaşım takdire şayandır. Zira bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde kamuoyuna deklare etmeli ve bir komisyon şeklinde yeni anayasanın nasıl bir çerçeve içinde oluşması gerektiğine ilişkin kanaatlerini, kamuoyunun önünde açık, şeffaf şekilde ifade etmeli. Yeni anayasa millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli. Bu sorumluluk partilerimizin, milletvekillerinin, parlamentonun uhdesindedir. Bu çalışmanın yapılması zarurettir. Türkiye'nin geleceğe dönük iddialarını, büyük ve güçlü Türkiye idealini, Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünyanın şekillenmesi gerektiği ufkunu ancak yeni sivil, demokratik, katılımcı, özgür bir anayasayla gerçekleştirebiliriz. Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bugünkü açıklama çok önemli. Bütün partilerin bu konuda çalışmalarını kamuoyuna açıklama süreci inşallah bayram sonrasında tekrar gündeme gelecektir."

"Herkes kendi eteğindekini toplumla, milletle paylaşacak"

Cumhur İttifakı'nın, yeni anayasa yapılmasıyla ilgili müşterek bir deklarasyonu kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Meclis'te grubu bulunan diğer partiler ve Meclis dışında bulunan partiler de yeni anayasa çalışmasının mutlaka yapılmasıyla ilgili kendi tekliflerinin var olduğunu kamuoyuna açıklamışlardı. Dolayısıyla böyle bir zemin söz konusu. Kaldı ki 2011'de bütün partilerin eşit derecede vermiş olduğu temsilciyle önemli bir çalışma ortaya koyuldu ve bir birikim oluştu. Yaklaşık 60 madde üzerinde de bir uzlaşma söz konusuydu. Daha sonra farklı yaklaşımlar nedeniyle bunlar akim kalmıştı. Ancak büyük bir birikime sahip olduğumuz bir gerçektir. Yaklaşık iki asırdır anayasayla ilgili milletimizin, devletimizin, akademi ve siyaset camiasının, sivil toplum kuruluşlarının birikimini de dikkate aldığımızda, her türlü çalışmanın mutlaka yapılmak suretiyle neticelendirilmesi imkanını görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce en önemli hedeflerinin yeni, sivil bir anayasanın yapılması olduğunu deklare ettiğini, bu kapsamda hem Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hem de AK Parti Genel Merkezi'nde bir çalışmanın yürütüldüğünü aktaran Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bayram sonrasında bu konuya dair somut çalışmalarımıza ilişkin inşallah nasıl bir çerçeve ortaya çıktığını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Diğer partilerin de bayram sonrasında, anayasanın çerçevesinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin kendi özgün ve özgür yaklaşımlarını ortaya koymalarının, kamuoyunun bir beklentisi olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda herkes kendi eteğindekini toplumla, milletle paylaşacak. Sonra parlamentoda, milletimizin temsilcisi olan milletvekilleri marifetiyle gerek Anayasa Komisyonunda gerekse Genel Kurulda partilerin ortaya koyduğu bu çerçeve eteğe kemiğe büründürülmek ve milletimizin iradesine sunulmak üzere mutlaka değerlendirilecek ve inşallah en son sözü yine millet söyleyecek.

AK Parti olarak bizim buradaki temel hedefimiz; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışı çerçevesinde anayasanın öznesi 84 milyon insanımızın tamamıdır, her bir ferdidir. Toplumsal uzlaşmayı, toplumsal sözleşmeyle teşekkül edelim ve mevzuat piramidinin çatısı olan anayasayı da millet iradesiyle gerçekleştirelim istiyoruz. Milletimiz nasıl bir anayasa istiyorsa öyle anayasa istiyoruz."

Akbaşoğlu: Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli
Akbaşoğlu: Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli
Akbaşoğlu: Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli
Akbaşoğlu: Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli

Devlet Bahçeli, AK Parti, Anayasa, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbaşoğlu: 'Yeni anayasa, TBMM'de son şekli verilmek suretiyle milletimizin önüne getirilmeli' - Son Dakika


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