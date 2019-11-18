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Akbatı'da dolu dolu "ara dönem" etkinliği

6 saat önce

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Akbatı'da da çocuklara yönelik etkinlikler hız kazandı.

Akbatı'da dolu dolu

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte Akbatı'da da çocuklara yönelik etkinlikler hız kazandı.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, okul döneminde yorulan minik misafirlerin doyasıya bir tatil geçirmesi için özel bir program tasarlayan Akbatı, birbirinden eğlenceli atölyeler düzenliyor. Eğlenceli atölyelerin yanı sıra, dans ve spor etkinliklerinin de olduğu program; 0-3 yaş ve 3 yaş ve üzeri çocuklar için 2 farklı program olarak düzenlendi.


Zemin kattaki etkinlik alanında üç yaş ve üzeri çocuklara yönelik hazırlanan atölye ve oyun alanında minikler; tohum ekim atölyesinden şeflik atölyesine ve kes yapıştır atölyesi ile el becerilerini geliştirecek. Hikaye atölyesi ile hayal güçlerini, saç örgüsü ve maske boyama atölyeleri ile de yaratıcılıklarını artıracak, bolca keyifli vakit geçirecekler.

Spor parkurunda ise çocuklar 12.00 ila 18.30 saatleri arasında dilediği gibi eğlenebilecek. Dans ve müziğin birleştiği zumba alanında ise yine üç yaş ve üzeri misafirler eksi birinci katta 12.00 ila 18.30 saatleri arasında buluşacak.

-0-3 yaşa özel program


En küçük misafirleri olan üç yaş altı miniklerin gelişimine de destek sağlayacak bebek jimnastik alanını eksi birinci katta havuz önünde kurulacak. Ebeveynlerin de unutulmadığı tatil programında hamile yogası, anne bebek yogası ve alanında uzman konukların yer alacağı söyleşiler de yer alıyor. Ebeveynler ve minikleri, alandan 12.00 ila 18.30 saatleri arasında faydalanabilecek.

Her gün saat 16.00'da Ödüllü Anne-Bebek Eğlencesi de gerçekleşecek. Çocuklar için vazgeçilmez klasik masalları okuyacak olan ünlü Yazar Huriye Baş, 20 Kasım günü saat 13.00'da miniklerle buluşacak. Aynı zamanda çocukların hayal gücü ile yazılan, her seferinde farklı bir maceraya çıkılan 'Sen Yaz Ben Oynarım' müzikali de 21 Kasım saat 14.00'da oynanacak. Minik misafirlerin hayalleri, duyguları ve fikirleri usta oyuncuların sahnesinde yeniden canlanacak.


Yediden yetmişe tüm misafirlerin doyasıya eğleneceği Akbatı ara dönem tatili etkinlikleri Hipp'in katkılarıyla ücretsiz olarak tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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