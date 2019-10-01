Son Dakika Haberleri: Akbatı'dan "Çocuklar Nasıl Başarır?" söyleşisi
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Akbatı'dan "Çocuklar Nasıl Başarır?" söyleşisi

1 saat önce

Akbatı Yaşam Akademisi tarafından düzenlenecek "Çocuklar Nasıl Başarır?" konulu söyleşide akademisyen ve yazar Dr. Bahar Eriş, ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak.

Akbatı'dan

Akbatı Yaşam Akademisi tarafından düzenlenecek "Çocuklar Nasıl Başarır?" konulu söyleşide akademisyen ve yazar Dr. Bahar Eriş, ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, çocuklarda üstün zeka ve yetenek eğitimi üzerine odaklanan akademisyen ve yazar Eriş, 3 Ekim'de düzenlenecek söyleşinin konuğu olacak.

"Çocuklar Nasıl Başarır?" temalı bir söyleşi yapacak olan Eriş, "Bu çağda temel başarı becerileri nelerdir?", "Esneklik, odaklanma, irade nasıl geliştirilir?", "Anlamlı bir hayat neye bağlıdır?" sorularının yanıtlarını verecek.


Ebeveynlerin başarılı çocuk hayallerinin çocuklar üzerindeki etkileri, ebeveynlerin ve çocukların başarı algıları, çocuklar için başarılı olmanın anlamı üzerinde duracak olan Eriş, başarının önündeki engellerin ve dikkat dağınıklığı için ne yapılabileceğinin püf noktalarını da aktaracak.


Tüm misafirlere açık olacak söyleşi, Akbatı'da zemin katta gerçekleştirilecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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