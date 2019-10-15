Son Dakika Haberleri: Akbatı'dan çocuklara yıl sonuna kadar üç oyun
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Akbatı'dan çocuklara yıl sonuna kadar üç oyun

35 dakika önce

Akbatı, gelenekselleşen tiyatro gösterimlerine başlıyor.

Akbatı'dan çocuklara yıl sonuna kadar üç oyun, System.String[]

Akbatı, gelenekselleşen tiyatro gösterimlerine başlıyor. Şirket, yıl sonuna kadar her ay farklı bir oyunla çocuklara birbirinden eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.


Akbatı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukları okullar açıldığında da unutmayan Akbatı, çocuk tiyatro gösterimlerine ekim ayında başlıyor. Tiyatro sanatçısı Oktay Şenol'un yazıp yönettiği yıl sonuna kadar sergilenecek olan üç farklı oyunla şirket, çocuklara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, ekim ayında sergilenecek ilk oyun "Su Damlası" müzikali, 19 Ekim Cumartesi, "Oyuncaklar" oyunu, 23 Kasım Cumartesi, senenin son oyunu "Ormanın Şarkısı" ise 14 Aralık Cumartesi sergilenecek.

Ücretsiz olarak oynanacak oyunlar saat 14.00'da başlayacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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