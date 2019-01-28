Son Dakika Haberleri: Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta Yapılacak

Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta Yapılacak

1 saat önce

Akbatı AVM, 24 Mart Pazar günü misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak.

Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta Yapılacak, System.String[]
Akbatı AVM, 24 Mart Pazar günü misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturacak.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü, 10.00 ila 12.00 saatleri arasında 10K, 5K ve Akbatı Çocuk Koşusu şeklinde 3 farklı parkurda gerçekleşecek.

Akbatı Çocuk Koşusu'na 4 ila 12 yaşları arasındaki tüm minik misafirler katılabilecek. Koşunun ardından Festival Park alanında saat 16.00'ya kadar devam edecek, spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikler yapılacak.

Bu yıl Akbatı Koşusu'nu ikinci kez gerçekleştirecek olan Akbatı, koşu kayıt gelirleri ile Tohum Otizm Vakfı'nı destekleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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