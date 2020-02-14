AKBB heyeti Denizli'de - Son Dakika
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AKBB heyeti Denizli'de

6 saat önce

Denizli'de bir dizi ziyarette bulunan ve belediye başkanlarını 9. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na davet eden Başkan Tütüncü, fuarların bulunduğu kente hareketlilik getirdiğini ve ekonomiye de katkı sağladığını söyledi.

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Denizli'de bir dizi ziyarette bulunan ve belediye başkanlarını 9. Antalya City Expo-Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na davet eden Başkan Tütüncü, fuarların bulunduğu kente hareketlilik getirdiğini ve ekonomiye de katkı sağladığını söyledi.


Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan akan HakanTütüncü, birliğin danışma kurulu üyeleriyle birlikte Denizli'ye gitti. Tütüncü, beraberindeki heyetle Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamlarında ziyaret etti. Tütüncü, ziyaret ettiği belediye başkanlarını 26-28 Mart'ta gerçekleştirilecek 9. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan'ın, deneyimlerini fuar çatısında tüm Türkiye ile paylaşmasını istedi.


"Fuarlar kentlere hareketlilik getiriyor"


Antalya'nın önemli bir marka değeri olan fuarın, her yıl belediyeleri, satın almacıları ve tedarikçileri bir araya getirdiğine değinen Başkan Tütüncü, fuarın yüksek bir ufkun ürünü olduğunu söyledi. Fuarların bulunduğu kente hareketlilik getirdiğine de değinen Başkan Tütüncü, "Fuarlar şehre sosyal hareketlilik kazandırmasının yanında, biryandan da ekonomiye katkı sağlıyor. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, her yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor olması bizler için mutluluk vesilesidir" dedi.


"Yenikleri Denizli'den takip ediyoruz"


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yeniliklerini Denizli'den takip ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'da, fuarın öneminin farkında olduklarını ve Denizli'ye kazandırılan hizmetleri anlatmak için katılım sağlayacaklarını söyledi. Başkan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Denizli esnafıyla da kucaklaştı. Esnafla çay içen Tütüncü, hal hatır sordu, sohbet etti. Denizli ziyareti sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'de makamında ziyaret eden Tütüncü, daha sonra yanındaki heyetle beraber teleferik istasyonunu gezdi, bilgi aldı. - ANTALYA

Osman Zolan, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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