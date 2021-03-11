AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi' - Son Dakika

AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'

11.03.2021 14:37
AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi', System.String[]

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin, altı yıldır belediyecilik uygulamalarını teşvik amacıyla düzenlediği 'Akdeniz Belediyecilik Ödülleri'ne bu yıl 'Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü' kategorisi de eklendi.

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin, altı yıldır belediyecilik uygulamalarını teşvik amacıyla düzenlediği 'Akdeniz Belediyecilik Ödülleri'ne bu yıl 'Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü' kategorisi de eklendi. AKBB meclisi, kararı merhum Onat'ın 1950'lerde kuruluşuna öncülük ettiği Eski Dokuma Fabrikası'nda aldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (AKBB) Mart ayı encümen toplantısı DokumaPark'ta Emekliler Lokali'nde gerçekleştirildi. AKBB Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında anlamlı bir karara da imza atıldı. AKBB'nin 6 yıldır belediyecilik uygulamalarını teşvik amacıyla düzenlediği 'Akdeniz Belediyecilik Ödülleri'ne bu yıl bir kategori daha eklendi. Bugüne kadar İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Kategorisi, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları, Üst Yapı Çalışmaları, Peyzaj, Planlama, Tasarım Uygulama Projeleri, Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları olmak üzere 5 kategoride düzenlenen ve Anı Ödülü ile Jüri Özel ödülleriyle taçlandırılan belediyecilik ödüllerine Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü' kategorisi de eklendi. AKBB meclisi tarafından karar merhum Onat'ın 1950'lerde kuruluşuna öncülük ettiği Eski Dokuma Fabrikası'nda alındı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kararın Eski Dokuma Fabrikası'nda alınmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

AKBB ödülleri 6 yaşında

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 6 yıldır büyük bir gayretle Bölgemizdeki, Akdeniz'deki başarılı belediyecilik uygulamalarını teşvik etmek amacıyla 'Akdeniz Belediyecilik Ödülü Programı' düzenlediğini hatırlatan Başkan Tütüncü, "Aslında bu bir proje yarışması ve bu proje yarışması çok farklı meslek odalarının, üniversitelerin katılımıyla oluşturulan profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilen projelerle güzel bir geleceğe taşınıyor. Aynı zamanda bu proje yarışmasına katılan bütün projeler Türkiye'nin bütün belediyelerine örnek olma anlamında arşive alınıyor, kayıtlara giriliyor. ve bütün bu arşivler, bütün bu kayıtlar bir kitap haline dönüştürülüyor. Belediyeler başta olmak üzere Türkiye'nin önemli kütüphaneleri ne gönderiliyor ki oralarda da kayıtlara geçsin diye… Bu çok anlamlı yarışmamızın bu yıl 6'sını gerçekleştiriyoruz. Katılan projeler arasından, yarışan belediyeler içerisinden ödüle layık olanları jürimiz belirlemiş vaziyette. Önümüzdeki günlerde ödül töreni yapılacak " dedi.

Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği, bu yıl Akdeniz Belediyecilik Ödülleri'ne yeni bir kategori daha eklediğine değinen Başkan Tütüncü, "Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü, bu yıldan itibaren bu anlamlı belediyecilik yarışmasında birbirinden kıymetli projelerin yarıştığı Akdeniz Belediyecilik Ödüllerinde; Antalya'ya uzun yıllar hizmet etmiş siyaset ve devlet adamlarımızdan, Antalya'mızın efsane geçmiş belediye başkanlarımızdan, milli mücadelede bir tabip olarak bir doktor olarak cephelerde dolaşmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yakın mesai arkadaşı olması sebebiyle tanıdığımız ve Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar vesilesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine kırmızı şeritli İstiklal Madalyası tevcih edilen Dr Burhanettin Onat'ın hatırasını yaşatacak. Şehrimizin tarihi değerlerini, mühim simalarını Antalya'mıza iz bırakmış büyüklerimizi çok önemli bir değer olarak görüyoruz" diye konuştu.

AKBB heyeti, DokumaPark'taki Modern Sanatlar Galerisi ve Cemil Meriç Müze Kitaplığı'nı da ziyaret etti. - ANTALYA

AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'
AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'
AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi'

Hakan Tütüncü, Antalya, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AKBB ödüllerine 'Onat Anı Kategorisi' - Son Dakika


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