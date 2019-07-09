AKBEM, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) yaz kursları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) yaz kursları başladı. 4 bin 926 çocuğun 23 branşta eğitim aldığı AKBEM'in yaz kurslarında öğrenciler hem eğleniyor hem de akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.



Antalya'da 8-14 yaş grubu çocuklara 17 farklı kurs merkezinde 23 ayrı branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri'nde (AKBEM) yaz dönemi kurs dersleri başladı. Yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmek için AKBEM kurslarına katılan öğrenciler müzik, resim, tiyatro dersleriyle kültürel ve sanatsal anlamda kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.



Öğrenciler akademik derslerle de üniversite ve lise sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabiliyor. matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, İngilizce ve edebiyat derslerini konu ve soru odaklı yeni çözüm yöntemleriyle öğrenen öğrenciler, AKBEM'de yaz tatillerini avantaja çeviriyor. Özel ders kalitesinde eğitim alan öğrenciler, hem okul başarılarını arttırma hem de sınavlarda başarılı olmanın önünü açıyor.



Müzik,sanat ve yetenek kursları veriliyor



Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri'nde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini yaşayan öğrenciler bilgisayar, bağlama, keman, satranç, bale, gitar, tiyatro, modern dans, halk oyunları, drama, resim, hızlı okuma, karakalem, görsel sanatlar, origami, bez bebek, drama, heykeltıraş, değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim derslerinden de faydalanıyor. Öğrenciler böylece gelecek eğitim ve öğretim dönemi için de motivasyon kazanıyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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