Akbem Öğrencilerine Yarıyıl Tatili Tiyatro

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) kurslarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini yarıyıl hediyesi olarak tiyatro gösterisinde buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) kurslarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini yarıyıl hediyesi olarak tiyatro gösterisinde buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı AKBEM'de eğitim alan öğrenciler, yarıyıl hediyesi olarak aileleriyle



birlikte tiyatro keyfi yaşadı.



Antalya Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen "Oyun oyun içinde" adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.



Oyun öncesi öğrencilerle ve aileleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKBEM'lerde gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını belirtti.



Bugüne kadar yaklaşık 62 bin öğrencinin AKBEM'den faydalandığını anlatan Türel, "Sadece bu sezonda 21 kursta 4 binin üzerinde kardeşimiz AKBEM'lerde derslerine daha iyi hazırlanıyor. Bu tür sosyal etkinlikleri de yapıyoruz. Niye? Çünkü hayatı planlı yaşayacağız. Hep ders çalışmak değil, hep eğlenmekte değil. Her şeyi planlı bir şekilde uygulayacağız ki gelecek sizin olsun. Biz sizlerin başarısı için gece gündüz çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Özgür de tiyatro ekibi olarak kendilerine gösterilen



yoğun ilgiden çok memnun olduklarını kaydetti. Özgür, "Sizlerin kahkahalarını duymak bizlere en güzel hediye." ifadesini kullandı.

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