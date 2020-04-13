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Akben: Talimatların uygulamasını yakından izliyoruz
16 dakika önce
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık" açıklamasında bulundu.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:15
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