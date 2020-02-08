AKBİLİNE YÜKLEYECEĞİ PARASINI KARGAYA KAPTIRDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKBİLİNE YÜKLEYECEĞİ PARASINI KARGAYA KAPTIRDI - Son Dakika

AKBİLİNE YÜKLEYECEĞİ PARASINI KARGAYA KAPTIRDI

6 saat önce

Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı.

AKBİLİNE YÜKLEYECEĞİ PARASINI KARGAYA KAPTIRDI, System.String[]

Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Marmaray'da bugün kadın bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı. Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Kadının İstanbul Kart'a para yükleme çalışması

-Karganın kadının pardösüsünden çekmesi

-Karganın parayı alıp uçması

-Karganın gözden kaybolması

-Genel detaylar


- İstanbul
Marmaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:44 Kaynak: DHA
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