AKBÖHONDER'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

AKBÖHONDER'den ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER) ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı yapıldı.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER) ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı yapıldı. Dernek binasındaki programa, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldıran ile Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan da katıldı. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, yaptığı açıklamada, 25 yıldır her Ramazanda Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa tören düzenlemediklerini belirten Şahan şunları kaydetti: "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Her saat başı 20 kişiyi çağırarak, gıda kolilerini teslim ettik. Nakil olmuş, organ nakli bekleyen ya da diyalize giren ihtiyaç sahibi tüm hastalarımıza ulaştırmayı amaçladık. Derneğe gelecek durumu olmayanların evine götürdük. Bazı özel diyaliz merkezleri de buradan teslim alarak, kendi hastalarına dağıtacak. Dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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