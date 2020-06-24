Akbuğa ve Çakmak'tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız'a ziyaret - Son Dakika

Akbuğa ve Çakmak'tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Kenthaber24.com imtiyaz sahibi Hasan Çakmak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız'a ziyarette bulundular.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Kenthaber24.com imtiyaz sahibi Hasan Çakmak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız'a ziyarette bulundular.

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Erzincan'dan gelen gazetecileri Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde ağırlayan Yaşar Yıldız, pandemi sürecinde kentteki çalışmalar hususunda bilgi paylaşımında bulundu.


Bayburt Valiliği koordinesinde Bayburt Belediyesi'nin yerel hizmetler noktasında çalışmaları ve diğer ilgili kurumların da katkılarıyla sürecin kentte en iyi şekilde idare edilmeye çalışıldığını ifade eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, İHA'nın yeni Bayburt muhabiri Öznur Demir'e de başarılar temennisinde bulundu.


Yıldız, genç gazetecilere meslek büyükleri olarak cemiyet nezdinde destekte bulunacaklarını kaydetti. - BAYBURT

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İhlas Haber Ajansı, Erzincan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

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