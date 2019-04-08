Akbük'e 100 Adet Sığla ve Menengeç Fidanı Gönderildi
1 saat önce
Akbük'e 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı gönderildi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı gönderdi.
Akbük
'e 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı gönderildi Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı gönderdi.
MUĞLA - Muğla'nın Akbük koyunda kesilen Akdeniz
Menengeç ağaçlarının yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 100 adet Sığla ve Menengeç ağacı dikilecek. Fidanlar bugün Akbük koyuna kamyon ile getirilirken, fidan dikimi yarın yapılacak.
Cumartesi gecesi gerçekleştirilen ağaç katliamının ardından kamuoyunda büyük tepki çeken ağaç katliamı ile ilgili üç kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, Menteşe
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üç kişinin sorgusu devam ediyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 2 motorlu testere, bir balta ve şüphelilere ait olduğu düşünülen talaşlı elbiseler ele geçirilmişti.
Olayın ardından kesilen ağaçların yerine ne dikileceği sorusunun cevabını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Akbük'e 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı göndererek açıklığa kavuşturmuş oldu. Muğla orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akbük'e gönderilen 100 adet Sığla ve Menengeç fidanı kamyon ile bölgeye ulaştırıldı. Fidanların yarın dikiminin yapılacağı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:21 Kaynak: İHA
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