Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde, kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde, kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Didim Belediyesi ekipleri, sahil ve deniz içerisinde düzensiz ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkımı için harekete geçti. Sahillerin halkın kullanımına kapatılması ve düzensiz yapılanma nedeniyle gecekondu kanununun ilgili madde ve hükümleri gereği yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki sahil kenarındaki kaçak ve yasal olmayan uzantıların yıkım işlemleri ise, zabıta görevlileri ve polis ekiplerinin nezaretinde yapılıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:47 Kaynak: DHA
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