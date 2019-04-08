Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

52 dakika önce

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin, bölgeye 120 ağaç dikileceğini bildirdi.

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi, System.String[]
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin, bölgeye 120 ağaç dikileceğini bildirdi.

Gökcan, yazılı açıklamasında, Akbük Koyu'nda nesli tükenmekte olan 30 ağacın hunharca kesilmiş olmasının üzüntüsü içinde olduğunu belirtti.

Üzülmenin o ağaçları geri getirmediğini ancak ilgililerce aynı yerde 120 ağaç dikimi yapılacağını ifade eden Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünden beri Muğla Valiliğimizin direktifleriyle olayı çok yönlü soruşturan jandarma 3 şüpheliyi gözaltına almış durumda. Sadece Akbük değil, bizim için bütün koylarımız ve kıyılarımız önemli. Ben bu anlamda olayı duyar duymaz kamuoyu ile paylaşan, ilgili yerlere suç duyurusu yapan vatandaşlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum. Menfur olayla yakından ilgileniyoruz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:06 Kaynak: AA

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