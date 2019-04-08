Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi
52 dakika önce
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin, bölgeye 120 ağaç dikileceğini bildirdi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
, Muğla'nın Menteşe
ilçesindeki Akbük
Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin, bölgeye 120 ağaç dikileceğini bildirdi.
Gökcan, yazılı açıklamasında, Akbük Koyu'nda nesli tükenmekte olan 30 ağacın hunharca kesilmiş olmasının üzüntüsü içinde olduğunu belirtti.
Üzülmenin o ağaçları geri getirmediğini ancak ilgililerce aynı yerde 120 ağaç dikimi yapılacağını ifade eden Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dünden beri Muğla Valiliğimizin direktifleriyle olayı çok yönlü soruşturan jandarma 3 şüpheliyi gözaltına almış durumda. Sadece Akbük değil, bizim için bütün koylarımız ve kıyılarımız önemli. Ben bu anlamda olayı duyar duymaz kamuoyu ile paylaşan, ilgili yerlere suç duyurusu yapan vatandaşlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum. Menfur olayla yakından ilgileniyoruz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:06 Kaynak: AA
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