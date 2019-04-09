Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

29 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, ağaçların kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.T. N.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklandı.

Yerkesik Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın, kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, 7 Nisan'da durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:25 Kaynak: AA
Jandarma, Muğla, Menteşe, Akbük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]