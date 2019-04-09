Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

Muğla
'nın Menteşe
ilçesindeki Akbük
Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Menteşe Jandarma
Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, ağaçların kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.T. N.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklandı. Yerkesik
Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın, kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, 7 Nisan
'da durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.