Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi - 3 Zanlı Tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:25 Kaynak: AA
'nın Menteşe
ilçesindeki Akbük
Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Menteşe Jandarma
Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, ağaçların kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.T. N.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklandı. Yerkesik
Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın, kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, 7 Nisan
'da durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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