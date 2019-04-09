Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi - 3 Zanlı Tutuklandı

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi - 3 Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda, sahil kenarında ağaçların kesilmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi ekiplerince, ağaçların kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan S.T. N.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklandı.

Yerkesik Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın, kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, 7 Nisan'da durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Jandarma, Muğla, Menteşe, Akbük, Güncel
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