Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Çok Sayıda Ağaç Kesildi

Akbük Koyu'nda Çok Sayıda Ağaç Kesildi

7 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında bulunan çok sayıda ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Akbük Koyu'nda Çok Sayıda Ağaç Kesildi, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında bulunan çok sayıda ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Yerkesik Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Farklı türlerdeki çok sayıdaki ağacı keserek bulunduğu yere bırakıp kaçtığı tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

Yerkesik, Menteşe, Muğla, Akbük, Güncel
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