Akbük Koyu'nda Çok Sayıda Ağaç Kesildi
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında bulunan çok sayıda ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesindeki Akbük
Koyu'nda sahil kenarında bulunan çok sayıda ağaç kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Yerkesik
Mahallesi Akbük Koyu'ndaki sahil şeridinde çok sayıdaki ağacın kimliği belirlenemeyen kişilerce kesildiğini gören işletme sahipleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yerkesik Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Farklı türlerdeki çok sayıdaki ağacı keserek bulunduğu yere bırakıp kaçtığı tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:52 Kaynak: AA
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