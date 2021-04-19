CENNET AKBÜK KOYU'NDA GERGİN YIKIM - Son Dakika

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları öncesi gerginlik oldu. Yıkılan binaların sahileri ve yakınları yola oturup, protesto gösterisinde bulundu. Yaşanan arbede sonrası jandarma robocop ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Menteşe'nin kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'ndaki kaçak olduğu belirlenen yapılarını yıkımına bugün sabah saatlerinde başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen aralarında pansiyon, restoran ve konutlarında bulunduğu 33 yapının yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi.

Bina sahipleri ise yolu kapatarak oturma eyleminde bulundu. Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek köylülerle konuşup, yolu açmalarını istedi. Ancak, uyarlara rağmen köylüler yolu açmadı. Bunun üzerine jandarma robocop ekipleri ile bina sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından robocop ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin koyda bulunan restoranın kaçak bölümlerini yıkmak için girişi sağlandı.