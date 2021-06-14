Akbük koyunda imara aykırı yapıların yıkımları tekrar başladı - Son Dakika

Akbük koyunda imara aykırı yapıların yıkımları tekrar başladı

Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyu, Turnalı mevkii ve Kuyucak mahallelerinde imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından tekrar başladı

MUĞLA - Kaçak ve imara aykırı yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinin denize tek kıyısı bulunan Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda Nisan ayında ara verilen imara aykırı yapıların yıkımı tekrar başladı.

Yerli ve yabancı turistler ile yatların günübirlik tatil için tercih ettikleri Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda 19, Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde 6, Kuyucak Mahallesi'nde ise 9 imara aykırı bina tespit edildi.

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı imara aykırı binaların yıkımları Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Akbük koyunda iki yapı yıkıldı

Bugün tekrar başlayan yıkımlarda Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda jandarmanın güvenlik önlemi altında iki binanın yakımı gerçekleştirildi. 19 imara aykırı yapı tespit edilirken, 19 yapıdan 7'sinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı öğrenildi. 10 yapı mülk sahipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilirken, 2 yapı Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Turnalı ve Kuyucak'ta 14 yapı daha var

Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde 6 imara aykırı yapı bulunuyor. 6 yapıdan 4'ü yürütmeyi durdurma kararı aldırırken, 2'sinin yıkımı yapılacak. Menteşe Kuyucak Mahallesi'nde 9 imara aykırı yapı tespit edildi. 9 yapıdan 6'sı yürütmeyi durdurma kararı aldırırken 3 yapının kontrolü yapılacak.

Nisan ayında 20 imara aykırı bina yıkıldı

İmar Barışı süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve işyerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından Akbük koyunda Nisan ayı içinde 32 imara aykırı yapıdan 16'sının yıkımı gerçekleştirilmiş, 9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldırmıştı. 4 yapı sahibi yıkımları kendisi gerçekleştirirken, 2'sinin mahkeme süreci devam ediyordu. Bir yapının ise orman arazisi içinde olması nedeniyle yıkım için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştı.