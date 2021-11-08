Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda idari ve yargı süreci tamamlanan imara aykırı binalar yıkılmaya başlandı.

Menteşe Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yıkım kararı bulunan binaların yıkımı için iş makineleri ile Akbük koyuna gitti. Menteşe İlçe Jandarma ve komando ekiplerinin güvenlik için önlem aldığı yıkımı yapılacak yapıların sahipleri, belediye ekiplerine yıkımı kendilerinin yapacağını bildirmesi üzerine ilk gün Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıkım yapmadı.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkım için daha önce belirlenen adreslere gitti. Yapı sahiplerinin imara aykırı yapıların yıkımını kendilerinin yapacağını belirtmesi üzerine yapı sahiplerine süre verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı için 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası, Menteşe Belediyesinin sorumluluk alanında 6'ncı etap yıkım çalışması kapsamında idari ve yargı süreci tamamlanan, ayrıca almış oldukları 'yapı kayıt belgeleri' iptal edilen, Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallesi sınırındaki sahillerde başta olmak üzere muhtelif mahallelerde 70 adet kaçak yapının yıkımı yapılacak. - MUĞLA