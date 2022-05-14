Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı - Son Dakika
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Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı

14.05.2022 21:22

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kıyı şeridine tek bağlantı noktası Akbük koyundaki yıkımlar devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kıyı şeridine tek bağlantı noktası Akbük koyundaki yıkımlar devam ediyor. Koyda 30-40 yıldır boğulma, yangın, kaza gibi acil olaylarda sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerinin kullandığı iskele de yıkım kararı sonrası yıkıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından Akbük koyunda 6'ncı etap kaçak yapı yıkım çalışmaları çerçevesinde 15 kaçak yapı ve 5 iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. Akbük sahili, Kıran, Sarnıç, Kuyucak mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen, yürütmeyi durdurma kararı alan inşaatlardan kararı kaldırılan 15 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi. Menteşe'de 2021 yılında ilçe genelinde 220 yapının mühürlendiği, 60 kaçak yapının yıkıldığı açıklandı. 2022 yılında ise hukuki incelemeler devam ederken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edileceği belirtildi. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 150 adet yapının yıkılması bekleniyor.

Mavi yolculuğun önemli uğrak noktalarından Akbük koyunda yapı kayıt belgesi alınan 30 yıllık ahşap iskelenin yıkılmasına ise bölgedeki esnaflar tepki gösterdi. İşletmeci Öner Altaş, yapı kayıt belgesi alınan iskelenin sadece işletmeler için değil, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine de geçmişte asayiş olaylarında hizmet verdiğini belirtti. Altaş, "Mavi yolculuğun uğrak noktalarından Akbük koyunda bugün itibarı ile iskeleler yıkıldı. Bu iskeleler mavi yolculuğa hizmet vermekle birlikte geçmişten bugüne kadar Sahil Güvenlik, AFAD, deniz polisine

denizde boğulma, yaralanma ve herhangi bir asayiş konusunda hizmet verdi. Pandemi nedeniyle turizm sekteye uğramışken, ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtarmanın tek yolu turizm iken, tam turizmin başlayacağı bu günlerde iskelelerin kaldırılması düşündürücü. Yaz aylarında bu iskeleler turizme hizmet verebilirdi. Akbük koyunda şu anda hiçbir iskele kalmadı. Bundan sonra burada yaşanabilecek deniz kazalarında Sahil Güvenlik, AFAD ve deniz polisinin kara ile bağlantısı nasıl yapılacak?" dedi.

Akbük koyunu yaz aylarında 2-3 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiğini belirten Öner Altaş, başta mescit, arıtma, balıkçı barınağı gibi problemlerin de ilgili kurumlar tarafından mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini açıkladı.

(Bekir Tosun/İHA)

Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı
Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı
Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı
Akbük koyundaki iskeleler yıkıldı

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Sahil Güvenlik, Yangın, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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