Son Dakika Haberleri: Akbük Sahilinde Ağaç Katliamı

Akbük Sahilinde Ağaç Katliamı

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesine bağlı Akbük'te sahilde bulunan ağaçlar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Akbük Sahilinde Ağaç Katliamı, System.String[]
Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesine bağlı Akbük'te sahilde bulunan ağaçlar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Olay Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesine bağlı Akbük'te meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği sahildeki ağaçlar, ağaç motoru ile gece saatlerinde kesildi. Olay sonrası mahalle sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından, jandarma çalışma başlattı. Büyükşehir yasası ile Ula İlçesi'nden Menteşe İlçesi'ne geçen ve Menteşe İlçesi'nin sahil bandını oluşturan Akbük, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Coğrafi konumu, ekolojik yapısı, yeşili ve mavisiyle en iyi korunan alanlar arasında yer alan Akbük'te yapılan ağaç katliamı kamuoyunda üzüntüye neden oldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Muğla, Yerkesik, Menteşe, Akbük, 3. Sayfa
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