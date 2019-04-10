Son Dakika Haberleri: Akbük Sahilinde Kesilen Ağaçların Yerine Getirilen Fidanlar Toprakla Buluştu

Akbük Sahilinde Kesilen Ağaçların Yerine Getirilen Fidanlar Toprakla Buluştu

1 saat önce

Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine getirilen fidanlar toprakla buluştu Muğla'nın Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 100 adet Sığla ve Menengec fidanı dikimi yapıldıMUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine tek kıyısı bulunan Akbük sahilinde kesilen 30...

Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine getirilen fidanlar toprakla buluştu
Muğla'nın Akbük sahilinde kesilen ağaçların yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 100 adet Sığla ve Menengec fidanı dikimi yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine tek kıyısı bulunan Akbük sahilinde kesilen 30 Menengec ağacının yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Sığla ve Menengec fidanı dikimi yapıldı.
Muğla'nın en bakir koylarından birisi olan, yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için geldiği Akbük sahili girişinde 29 kök Akdeniz Menengici ve 1 kök Ilgın cinsi ağacı kesilmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken ağaç katliamının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası şüpheliler ile ilgili Menteşe Jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası üç kişi gözaltına alınmıştı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Akbük'te kesilen ağaçların yerine 100 adet Sığla ve Menengec fidanı dikme kararı almış, Akbük'e fidanlar getirilmişti. Kesilen ağaçların hemen yanlarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Sığla ve Menengec fidanlarının dikimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:26 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, Akbük, Yerel
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