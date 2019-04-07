Son Dakika Haberleri: Akbük Sahilindeki Onlarca Ağaç Katledildi

Akbük Sahilindeki Onlarca Ağaç Katledildi

55 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Akbük Sahilindeki Onlarca Ağaç Katledildi, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde bulunan Akbük Koyu'nda meydana geldi. Koyun sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi. Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı.

Sabah uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yerkesik Jandarma Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu'nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri, sahilde yazlığı bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün evindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin izini bulmaya çalışıyor.

Akbük Koyu, Muğla Valiliği Çevre Eğitim Vakfı (MUÇEV) tarafından ihaleyle yöredeki bir derneğe kiraya verilmişti. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olan Akbük Koyu; coğrafi konumu, ekolojik yapısı, yeşili ve mavisiyle en iyi korunan alanlar arasında yer alıyor. Sahil bandında, kesilen ağaçlar günü birlik tatile gelen vatandaşlar tarafından doğal şezlong olarak kullanılıyordu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:05 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, Yerkesik, Akbük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:00:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbük Sahilindeki Onlarca Ağaç Katledildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]