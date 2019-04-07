Akbük
sahilindeki onlarca ağaç katledildi
Dünyaca ünlü Akbük sahilindeki ağaçları kesip kayıplara karıştılar
MUĞLA - Muğla
'nın Menteşe
ilçesi Yerkesik
Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.
Olay, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde bulunan Akbük Koyu'nda meydana geldi. Koyun sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi. Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı. Sabah
uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yerkesik Jandarma
Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu'nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma ekipleri, sahilde yazlığı bulunan Hürriyet Gazetesi
yazarı Ertuğrul Özkök
'ün evindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin izini bulmaya çalışıyor.
Akbük Koyu, Muğla Valiliği
Çevre Eğitim Vakfı tarafından ihaleyle yöredeki bir derneğe kiraya verilmişti. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olan Akbük Koyu; coğrafi konumu, ekolojik yapısı, yeşili ve mavisiyle en iyi korunan alanlar arasında yer alıyor. Sahil bandında, kesilen ağaçlar günü birlik tatile gelen vatandaşlar tarafından doğal şezlong olarak kullanılıyordu