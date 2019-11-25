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Akbük'te gün batımı güzelliği

6 saat önce

AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.

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AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.

Didim'in turistik mahallesi Akbük'te, gün batımı, sahilde yürüyüş yapanlara görsel şölen yaşattı. Güneşin batışıyla deniz üzerinde oluşan görüntü, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.


Didim, Akbük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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