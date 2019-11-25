Akbük'te gün batımı güzelliği
6 saat önce
AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.
Didim'in turistik mahallesi Akbük'te, gün batımı, sahilde yürüyüş yapanlara görsel şölen yaşattı. Güneşin batışıyla deniz üzerinde oluşan görüntü, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.
TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu