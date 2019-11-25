Akbük'te gün batımı güzelliği

AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.

Didim'in turistik mahallesi Akbük'te, gün batımı, sahilde yürüyüş yapanlara görsel şölen yaşattı. Güneşin batışıyla deniz üzerinde oluşan görüntü, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.