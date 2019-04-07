Son Dakika Haberleri: Akbüklüler Halı Saha Turnuvasında Ter Dökecek

Akbüklüler Halı Saha Turnuvasında Ter Dökecek

10 dakika önce

Didim'e bağlı Akbük Mahallesinde siteler arası düzenlenen halı saha turnuvası 17 takım ter dökecek.

Akbüklüler Halı Saha Turnuvasında Ter Dökecek, System.String[]
Didim'e bağlı Akbük Mahallesinde siteler arası düzenlenen halı saha turnuvası 17 takım ter dökecek.

Didim'in Akbük Mahallesindeki sitelerin katılımıyla Akbük ve Didim merkezden oluşturulan takımların destekleriyle halı saha turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Akbük Mahalle Muhtarı Mehmet Çamlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış maçı öncesinde konuşan Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay Akbük'te bu tür bir organizasyonun düzenlenmesinin güzel olduğunu belirterek, sporun barış ve kardeşlik duyguları aşıladığını belirterek, belediye olarak her konuda yanlarında olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler ilk maça çıkacak olan takımlarla poz verirken, maç Başkan Atabay'ın sembolik başlama vuruşuyla başladı. 17 takımın yer aldığı turnuvaya Akbüklü esnaflar sponsor oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:03 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mircea Lucescu, 2,5 Milyon Euronun Altında Maaşa Beşiktaş'ta Çalışmayı Kabul Etti Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun Oynadığı Maçta Milan'ı Mağlup Etti Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı "Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 09:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbüklüler Halı Saha Turnuvasında Ter Dökecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]