Akbulut için memleketinde Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika

Geçtiğimiz gün vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için memleketi Erzincan'da Mevlid-i Şerif okutuldu.

Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği yapan Yıldırım Akbulut, 14 Nisan Çarşamba günü vefat etti. Ramazan ayının ilk cumasında ise memleketi olan Erzincan'da Terzibaba Camisinde Akbulut için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda okunan ilahiler sonrasında Erzincan İl Müftülüğü vaizi Servet Tiryaki tarafından dualar edildi. Kılınan cuma namazı sonrasında namaz çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. - ERZİNCAN