Akburak: "Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor" - Son Dakika
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Akburak: "Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor"

10.05.2022 20:15

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Güçlü STK Büyüyen Türkiye” programında partisinin STK vizyonunu anlattı. Akburak, on maddelik yol haritasını anlattığı sunumda “Türkiye 20 yıldır özellikle STK’ların özgürlüklerinin kısıtlandığı, desteklenmediği ve büyütülmediği bir süreç yaşıyor. Türkiye İYİ Parti’nin sivil toplum demokratik gelişim belgesi ile yeni nesil STK’lar dönemine geçiyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Güçlü STK Büyüyen Türkiye" programında partisinin STK vizyonunu anlattı. Akburak, on maddelik yol haritasını anlattığı sunumda "Türkiye 20 yıldır özellikle STK'ların özgürlüklerinin kısıtlandığı, desteklenmediği ve büyütülmediği bir süreç yaşıyor. Türkiye İYİ Parti'nin sivil toplum demokratik gelişim belgesi ile yeni nesil STK'lar dönemine geçiyor" dedi.

İYİ Parti Sivil Toplum İlişkileri (STK) Başkanı Burak Akburak, "Güçlü STK Büyüyen Türkiye" programında partisinin STK vizyonunu anlattı. Partisinin STK'lar ile ilgili yol haritasını anlatan Akburak, "Türkiye 20 yıldır özellikle STK'ların özgürlüklerinin kısıtlandığı, desteklenmediği ve büyütülmediği bir süreç yaşıyor. Türkiye, İYİ Parti'nin sivil toplum demokratik gelişim belgesi ile yeni nesil STK'lar dönemine geçiyor. Dolayısıyla biz İYİ Parti olarak Türkiye'nin geleceğinin STK'larını yaratması için bir yol haritası oluşturduk" dedi.

Üç oturumdan oluşan programda; ilk oturumu Burak Akburak, 10 maddeden oluşan başlıkları anlatacağı 'Sivil toplumun Demokratik Gelişim belgesini" sundu. İkinci oturumda; STK İlişkileri Koordinatörü Bora Yörükoğlu, İYİ Parti'nin STK ziyaretlerinde kullanılacak olan 'STK Portalı'nı tanıttı. Üçüncü oturumda ise; Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, parti politikalarından bahsetti.

Akburak'ın sunduğu STK'lara ilişkin 10 maddeden oluşan yol haritası şöyle:

"1-STK'ların üzerindeki siyasi baskının kaldırılması

2-STK faaliyetleri için özgür ortamın oluşturulması

3-STK'larda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

4-STK'ların dijitalleşmesi

5-STK, kamu iş birliğinin güçlendirilmesi

6-Sivil toplum düzenleme kurulunun oluşturulması

7-STK'ların karar alma sürecinde aktif katılımlarının sağlanması

8-Kamu- STK iş birliğinde kapsayıcılığın artması

9-STK'ların uluslararası iş birliğinin artması

10-Kadın girişimciliğinin STK'lar aracılığı ile desteklenmesi."

Akburak: Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor
Akburak: Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor
Akburak: Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor
Akburak: Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor

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Sivil Toplum Kuruluşları, Yol Haritası, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akburak: 'Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akburak: "Türkiye, İyi Parti'nin Sivil Toplum Demokratik Gelişim Belgesi ile Yeni Nesil Stk'lar Dönemine Geçiyor" - Son Dakika
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