Akça Koca Bilgievinde Deprem Tatbikatı
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AFAD İl Müdürlüğü gözetiminde, İzmit Akça Koca Bilgievi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, öğrencilerini birçok alanda bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İzmit Akça koca Bilgievi'nde öğrencilerin deprem konusunda bilinçlendirilmesi için Afet ve Acil Durum Kocaeli İl Müdürlüğü (AFAD) gözetiminde deprem tatbikat yapıldı. Tatbikatta deneyim kazanan Bilgievi öğrencileri, AFAD görevlilerini ilgiyle takip ederek deprem hakkında bilgi sahibi oldu.
ÖNCE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ilk olarak sınıflarda, öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgi verdi. Tatbikat senaryosuna göre, şiddetli depremin ardından çalan siren sesi üzerine öğrenciler, elleriyle başlarını korur halde önce masaların altına girdi. Daha sonra okul kısa sürede boşalttı. Bu sırada öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. AFAD ekipleri, daha sonra Bilgievi bahçesinde toplanan miniklere deprem sonrası nasıl durmaları ve kimden yardım almaları konusunda bilgi verdi.
ÖĞRENCİLER BİLİNÇLENİYOR
Deprem bölgeleri içerisinde yer alan Kocaeli'nde, bireylerde deprem bilincinin oluşturulması önem taşıyor. Küçük yaşlarda bireylere verilen deprem eğitimleri, daha kalıcı ve etkili oluyor. Eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik uygulamalı ve teorik eğitimlerle olası bir deprem esnasında bilinçli davranışların oluşmasını sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:35 Kaynak: Bültenler
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