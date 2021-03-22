Akça, "Yarışma başvuruları ay sonuna kadar yapılacak" - Son Dakika

Akça, "Yarışma başvuruları ay sonuna kadar yapılacak"

22.03.2021 16:03
Akça,

Yeşilay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Uzm.Dr. Fatih Akca, " 11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek " yarışmasına katılacak olanların başvurularını 31 Mart 2021 Çarşamba gününü kadar yapabileceklerini söyledi.

Yeşilay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Uzm.Dr. Fatih Akca, " 11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek " yarışmasına katılacak olanların başvurularını 31 Mart 2021 Çarşamba gününü kadar yapabileceklerini söyledi.

Yeşilay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Uzm.Dr. Fatih Akca, " 11.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek " yarışmasına katılacak olanların başvurularını bu ay sonunda sona ereceğini söyledi. Akça yaptığı açıklamada, " Yeşilay'ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın 11'incisi için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı; görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor. Başvuruların 31 Mart'a kadar devam ettiği yarışmanın jürisinde bu yıl aralarında Kral Şakir, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok animasyonun da bulunduğu eserlerin sahibi ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu da yer alıyor. 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay olarak, çocuklara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımlılıklara ilişkin farkındalığın gelişmesi için de 11 yıldır Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nı düzenliyoruz. Bugüne kadar yarışmaya başvuran her eserle, gençlerin bu konudaki farkındalığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu yıl da yine çok başarılı eserlerin başvuracağına inanıyor; şehrimizin en yüksek başvuru yapan iller arasında olması için tüm okullarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler bin TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin TL, ikincileri 5 bin TL, üçüncüleri 3 bin TL ödülün sahibi olacak. Yeşilay'ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplamda 594 bin TL ödül alacak" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Akça, Yarışma başvuruları ay sonuna kadar yapılacak

Zonguldak, Yeşilay, 31 Mart, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akça, 'Yarışma başvuruları ay sonuna kadar yapılacak' - Son Dakika


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