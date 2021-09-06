Akçaabat'a yapılması planlanan Hıdırnebi Göleti'nin ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'na yapılması planlanan göletin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon ili içerisinde doğa turizmi açısından Uzungöl'den sonra en çok ziyaretçi sayısına ulaşan Hıdırnebi Yaylası'na yapılacak olan Hıdırnebi Göleti'nin yapımının ihale edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde "Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Göleti'nin" yapımı projesinin vaatleri arasında olduğunu ifade ederek, göletin Trabzon Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini kaydetti.

Ekim, Hıdırnebi Yaylası'na yapılacak olan gölet ve çevresindeki projelerin hayata geçmesi ile Akçaabat'ın turizmin merkezi olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'ımızda her alanda olduğu gibi turizm alanında da vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda yapımına başlayacak olan gölet inşaatı tamamlandığında Hıdırnebi Yayla'mız turizmin göz bebeği haline gelecek ve şehrimizi dünyaya tanıtacak. Yapılacak olan göletin çevresinde, Hıdırnebi Yaylası'nda yine turizme yönelik projelerimizi hazırladık. Proje kapsamında, Hıdırnebi Yaylası'nın mevcut tesislerine ek olarak harita ve planlaması yapılarak yeni turizm alanları belirlenerek bu alanlara konaklama yerleri, sosyal ve kültürel yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları tasarlandı."

Ziyaret Kayası civarında ve Çatalkaya bölgelerinde de seyir terasları, asma köprüler, obalar arası yaya ve atlı yürüyüş yolları ile piknik alanlarının yapılabileceğini ifade eden Ekim, "Bunlarla birlikte Hıdırnebi Yaylası birçok aktivitelerin yapılabileceği bir yer haline gelecektir. Bu projeyi şehrimize kazandırması adına çaba harcayan milletvekillerimize, Trabzon Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlarımıza, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.