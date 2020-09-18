Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilmesinin anısına bugünün '"Gaziler Günü" olarak kutlandığını, aynı zamanda da "Kahramanlık Günü" olarak anıldığını belirtti.

Ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin olduğunu vurgulayan Ekim, gazi ve şehit yakınlarının millete tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yanlarında olduklarını aktardı.

Ekim, milletin bekasının, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm Türkiye'de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakarlığı öğretmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."