Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu

08.10.2020 14:01
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu, System.String[]

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, immün plazma bağışında bulundu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, immün plazma bağışında bulundu.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Başkan Ekim'in, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne plazma bağışında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekim, salgın süresince Türkiye'nin, başarılı yönetim gösteren ülkelerin başında geldiğine dikkati çekti.

Son dönemde vaka sayılarındaki artışa değinen Ekim, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istirham ediyorum. Her birimiz, karşımızdakinin sağlığını düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu konuda lütfen her zamankinden daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tanısı konulan ve tedavisi devam eden hastaların bir an önce sağlığına kavuşmasını arzuladıklarını kaydeden Ekim, tedavi sürecinin ardından iyileşen ve belirlenen şartlara uygun tüm vatandaşlara immün plazma bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Ekim, her bir canın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Millet olarak kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı her zaman çok yoğun yaşıyoruz. Bu süreçte de bu duygularımızı her zamankinden fazla yaşayarak, hastalarımızın tedavisinde kullanılmak üzere Türk Kızılaya immün plazma bağışında bulunabiliriz. Hastanede tedavi gören ve umutla bekleyen vatandaşlarımızın canına can katabiliriz. Bağışlanacak her kan plazması bir can için umut olacak."

Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı         
14:43
Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi         
14:33
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu         
13:00
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi Fenomen Danla Bilic, doğum gününde sosyal mesafe kuralına uymadan parti verdi         
12:13
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçaabat Belediye Başkanı Ekim immün plazma bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei