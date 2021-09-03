Akçaabat Belediye Başkanı Ekim yapılan çalışmalarla ilgili belediye meclisini bilgilendirdi - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Meclisi'nde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Temmuz ayı meclis toplantısının ardından Ağustos ayında tatil yapan Akçaabat Belediye Meclisi Eylül ayında toplandı. Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumunda meclis üyelerine çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Osman Nuri Ekim, Akçaabat'a kongre ve sanat turizmi açısından önemli katkı sağlayacak, Söğütlü mahallesindeki eski belediye binasının yerine yapılacak olan Kültür Merkezi'nin ihalesini yaptıklarını söyledi. Ekim "Sözleşme imzalandı ve mevcuttaki binanın yıkımına başlandı. Önümüzdeki hafta binanın yıkımı tamamlandığında Kültür Merkezinin inşaatını yapacak olan firmaya yer teslimini yapacağız. Yüklenici firma hemen inşaat çalışmalarına başlayarak herhangi bir olumsuz durum olmadıktan sonra iki yılda inşallah inşaatı tamamlanacaktır. Trabzon Üniversitemizin hemen yanında yapılacak olan böyle bir tesisten buradaki vatandaşlarımızın yanında üniversite eğitimi gören öğrencileri de ayrıca faydalanacak ve onlara önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Tarihi Orta Mahalle'de devam eden 1. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarında evlerin cephelerinde sonra gelindiğini kaydeden Ekim "1. etaptaki sokak ve zemindeki çalışmalarımız başlıyor. Devamında ise 2. etap sağlıklaştırma çalışmalarının projelerinin hazırlıkları yapılıyor. Ortamahalle'yi dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Bu minvalde buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortamahalle'de bulunan tarihi Saint Micheal Kilisesinin Ortamahalle Müzesi olarak kullanılmak üzere restorasyonunu tamamlanmıştık. Şimdi ise Müzenin iç dizaynı ve müzede sergilenecek malzemelerin tedarikleri yapılıyor. Akçaabat'ta bulunan tarihi Merkez İlkokulu binasının müze olarak restore edilmesi ve ön tarafta bulunan mevcut Merkez İlköğretim okulunun yıkılarak başka bir yere yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Başkan Ekim, Meclis toplantısında Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar Yeri inşaatının ihale edildiğini, Yaylacık Mahallesi sahil kısmına yapımı planlanan Spor Kompleksi'nin de proje çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi. - TRABZON