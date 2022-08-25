Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor

25.08.2022 15:10
Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çarşı bölgesinde başlatılan cephe iyileştirme, yenileme ve boya çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çarşı bölgesinde başlatılan cephe iyileştirme, yenileme ve boya çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak binaların cephe çalışmalarını tamamladıklarını, Mezarlık Camisi'nin dış cephesinin de aslına uygun olarak yenilendiğini kaydetti.

Dükkan cephelerinin de büyük oranda iyileştirildiğini vurgulayan Ekim, projenin son aşaması olan zemin düzenleme ve aydınlatmaların da İnönü Caddesi boyunca devam ettiğini aktardı.

Ekim, çalışmalarda son aşamaya gelindiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dükkanların cepheleri ve levhaları ile ilgili düzenlemelerimizi de büyük oranda bitirdik. Alt zemin çalışmalarımız da İnönü Caddesi Fazıl Ağanoğlu İlkokulu önünden başladı. Zemin iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları İnönü ve İstiklal Caddesi boyunca devam ederek Mezarlık Camisi'ne kadar ulaştı. Bu alanlarda aynı zamanda trafik düzenleme ve kaldırım genişleme işlemlerini de yapmış olacağız. Çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, sokaklarımızın hak ettiği değeri kazanmasını sağlıyoruz."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Osman Nuri Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Akçaabat'ta sokak ve caddelerde yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement