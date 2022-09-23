Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor - Son Dakika
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Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor

23.09.2022 14:48
Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya ve talepleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya ve talepleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak ilçe genelinde kurumsal çalışmalarını yerine getirirken diğer taraftan da çeşitli projeler yaptıklarını anlattı.

Gelen her yardım talebini değerlendirdiklerini aktaran Ekim, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla çeşitli sorgulamalar yapıldığını vurguladı.

Ekim, belediye olarak halkın her kademesine doğru şekilde ulaşmayı hedeflediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Hastalara, yaşlılara, doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple yürüme engeli olan vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı ve yatağa bağımlı hastalara hasta yatağı yardımı yaparak onların yanında olup hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırıyoruz. Eğitimde yerel ölçüde fırsat eşitliği sağlamak adına ihtiyaçlı ailelerin çocukları için kırtasiye yardımı yapıyoruz. İlçemiz sınırları içinde ikamet eden ve bebek heyecanı yaşayan ihtiyaçlı ailelerin heyecanına 'hoş geldin bebek' paketlerimizle ortak oluyoruz. Yine ihtiyaçlı ailelere kıyafet yardımında bulunuyoruz. Ayrıca maddi durumu olmayan ya da düşük olan ailelere yıl boyunca gıda yardımında bulunuyoruz."

2022 yılı içerisinde yaptıkları yardımlara işaret eden Ekim, "2022 yılının başından bugüne kadar toplamda 881 öğrencimize kırtasiye yardımı, 34 vatandaşımıza hasta yatağı yardımı, 1086 ailemize gıda paketi yardımı, 22 hastamıza tekerlekli sandalye yardımı ve 72 aileye 'hoş geldin bebek' paketi yardımı yaptık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Osman Nuri Ekim, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akçaabat Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor - Son Dakika

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