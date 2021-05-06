Akçaabat Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, gerek belediye çalışma programı gerekse vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda iş programını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma planı oluşturduğunu belirtti.

Akçaabat için var güçleri ile çalıştıklarını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle tam kapanmayı fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlandırdık. Arkadaşlarımız program dahilindeki çalışmaları tamamlayarak bir diğer programa geçiyorlar. Bozulan yollarda asfalt yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı da ilçemizin çeşitli yerlerinde tamir, bakım ve onarım çalışması yapıyor. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, mahallerimizin sorunlarını birlikte ve yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli ulaşım sağlamak için imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen çabayı göstererek çalışmalarımızı devam ettireceğiz."