Akçaabat Belediyesi festivale hazırlanıyor - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi tarafından bu yıl "Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali"nin 30'uncusu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, festivalin 20-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın sosyal ve kültürel hayatını canlı tutmak ve birlikteliği sağlamak amacıyla her yıl yapılan festivale Kovid-19 nedeniyle iki yıl ara verdiklerini anımsattı.

Ekim, bu yıl festivalin 30'uncusunun düzenleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, hepimizi çok yordu. Sosyal aktivitelerimiz ve yaşantımız tamamen kısıtlandı. Salgın sebebiyle evlere kapandık. Maske ve mesafe kurallarına uyarak ve gerekli onayları alarak vatandaşlarımızın hasretle beklediği festivalimizi 20-24 Temmuz 2022 tarihlerinde yapacağız. Dolu dolu bir program hazırlıyoruz. Büyük küçük herkesin doyasıya eğleneceğini umuyorum. Şimdiden vatandaşlarımızdan günlük hayatlarında olduğu gibi festivalde de maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum."