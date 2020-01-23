Akçaabat Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçaabat Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Yaz sezonunda birçok yolu elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Akçaabat Belediyesi kış ayı öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.

Akçaabat Belediyesi karla mücadeleye hazır, System.String[]

Yaz sezonunda birçok yolu elden geçirerek bu yıl ki kar çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Akçaabat Belediyesi kış ayı öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.


Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, karla mücadele çalışmalarını da etkin bir şekilde sürdürmek ve hemşehrilerini mağdur etmemek adına yüksek bir performans sergileyeceklerini söyledi. Ekim "Halkımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıp, tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz ve araçlarımız bu gece ve yarın beklenen kar yağışına hazır durumdadır. İnşallah kış sezonunu halkımızın rahat bir şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz yaz mevsiminde gösterdiği üstün gayreti kış mevsiminde de gösterecektir. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kent merkezinde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Kar yağışı sonucu oluşacak sorunları, vatandaşlarımıza hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğümüz yerde beraber atlatacağız. Belediyemize ait karla mücadele araçları vardiyalı olarak 24 saat çalışacak. Belediyemize ait 12 adet Kazıcı (JCB), 7 adet Greyder, 5 adet Yükleyici, 50 personel ile karla mücadeleye hazırız" dedi. - TRABZON

Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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