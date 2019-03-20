Son Dakika Haberleri: Akçaabat Belediyesi'ne Sosyal Medyadan Bildirim Yağıyor

Akçaabat Belediyesi'ne Sosyal Medyadan Bildirim Yağıyor

1 saat önce

Akçaabat Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla kurduğu Whatsapp destek hattı, dört ayda 2 bin 139 bildirim aldı.

Akçaabat Belediyesi'ne Sosyal Medyadan Bildirim Yağıyor, System.String[]
Akçaabat Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla kurduğu Whatsapp destek hattı, dört ayda 2 bin 139 bildirim aldı.

Akçaabat'ta yaşayan vatandaşların her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık olarak iletirken Whatsapp ihbar hattına vatandaşlardan gelen mesajlar ise anında ilgili birime aktarılıyor. İhbar hattına vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen belediye yetkilileri sorun olan yerlere anında müdahale ediyor.

Konu ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, belediye olarak gerek sosyal medya gerekse Whatsapp hattından gelen bildirimlere anında karşılık verildiğini söyledi. Başkan Türkmen, "Akçaabat Belediyesi olarak hemşerilerimizin talep ve beklentilerine daha hızlı cevap verebilmek için kurduğumuz Whatsapp iletişim hattımız 4 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Sorun varsa çözüm de var. Çekin, gönderin bizler çözelim" dedi.

Teknolojiyi aktif kullanan vatandaşlar 0(552) 465 6161 numaralı Whatsapp destek hattının yanı sıra 462 227 13 00 numaralı belediye telefon hattını arayarak ulaşabilecekleri gibi www.akcaabat.bel.tr adresi üzerinden ve ayrıca facebook (/akcaabatbel), twetter (@ akcaabat_bel), İnstagram (/akcaabatbel) adreslerinden de belediyeye ulaşabiliyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

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