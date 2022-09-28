Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

28.09.2022 11:37
Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

Akçaabat Belediyesi tarafından Söğütlü Mahallesi sahil kesiminde yapılan Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Akçaabat Belediyesi tarafından Söğütlü Mahallesi sahil kesiminde yapılan Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Söğütlü Kültür Merkezi'nde 600 kişilik amfi salon, çok amaçlı salon, fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler, kütüphane, sportif alanlar, kafeterya, kapalı otopark, sirkülasyon alanları, idari ve teknik alanlar olacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Söğütlü Kültür Merkezi'nin, sosyal donatılar açısından oldukça kapsamlı olacağını belirtti.

İlçenin ihtiyacını büyük oranda karşılayacak Söğütlü Kültür Merkezi'nin, Akçaabat'a yakışır, modern ve son teknolojiye sahip bir merkez olacağına işaret eden Ekim, şunları kaydetti:

"Söğütlü Kültür Merkezi hem şehrimizdeki öğrencilerin hem de vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini yapabileceği, keyiflice vakit geçirebileceği veya ders çalışabileceği bir tesis olacak. Ayrıca 600 kişilik kapasitesi bulunan amfi salonda kongreler yapılabilecek. Bu sayede Akçaabat, kültür, sanat, turizm şehri olmanın yanı sıra kongre şehri haline de gelecek. Elbette ki tüm bu özellikler şehrimizde kongre turizmini de artıracak."

Ekim, ilçeye kazandırdıkları yatırımlara desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına, il ve ilçe başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Akçaabat, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü Kültür Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

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